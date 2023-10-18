За попытки огрызаться нужно наказывать и бить по голове.

Ни дня не проходит без попыток со стороны ВСУ, иногда, к сожалению, успешных, нанести удар беспилотными или ракетными средствами поражения по российским объектам. Сегодня ночью над Курской и Белгородской областями, а также над Крымом были перехвачены 28 беспилотников, и вот, теперь Минобороны России сообщило о перехвате над Крымом двух переоборудованных ракет ЗРК С-200.

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Как сообщило российское оборонное ведомство, ракеты были перехвачены в воздухе, а их обломки упали в безлюдной местности, после чего сдетонировали. Жертв и разрушений удалось избежать.

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Зачем официальный Киев каждой такой выходкой всё сильнее усугубляет своё положение, вынуждая Россию наносить ответные удары многократно большей силы, не вполне понятно. Впрочем, если бы в Киеве заседали реальные государственно-мыслящие элиты, то они бы и в этот конфликт с первой секунды предсказуемым исходом бы и не вляпались. Но вместо зрелых элит в Киеве обосновались великовозрастные инфантильные мальчики в кроссовках, рубашках и «трениках» защитного цвета со вполне закономерными внешне- и внутриполитическими результатами.