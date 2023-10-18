И вправду: если Россия его проиграла, почему Украина на 100 % зависит от иностранной помощи, которая заканчивается?

С самого начала специальной военной операции из уст американских и вторящих им европейских функционеров мы только и слышим заявления о том, что Россия в этом конфликте потерпела поражение. Если не следить за происходящими событиями, а только слушать комментарии первых, вторых и десятых лиц США и ЕС, то можно подумать, что вооружённые силы Украины ещё с марта 2022 года стоят уже даже не под Москвой, а под Владивостоком и Петропавловск-Камчатским.

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Реальность, конечно же, диаметрально противоположна заявлениям традиционно от неё оторванных представителей коллективного Запада, поэтому когда журналисты в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином поинтересовались у президента России Владимира Путина, что он думает о повторяемых западными политиками словно мантру комментариях о «поражении» РФ, то глава государства дипломатично усмехнулся.

«Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и всё другое вооружение», — заявил Путин.

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Здесь необходимо понимать, что Украина ещё примерно с лета 2022 года полностью перешла на использование коллективно-западной военной «помощи», что свидетельствует о том, что свой конфликт Киев успешно «продул» ещё за первые два—три месяца специальной военной операции. Дальше, как мы помним, начались бесконечные поставки сначала советской техники из стран-младочленов Евросоюза, затем, по мере их выбивания, уже начались поставки непосредственно западной техники. На сегодняшний день арсеналы европейских стран критически истощены, «контрнаступление» ВСУ с треском провалено, на нескольких участках линии боевого соприкосновения продвижение осуществляют ВС РФ, а представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что помощь Киеву не будет бесконечной. Вот такая она — реальность.