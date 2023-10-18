Премьер Израиля обвинил в произошедшем «варварских террористов».

Пытаясь вникнуть в любой конфликт, необходимо помнить: врут все. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще ради громких заголовков в западных СМИ готов спустить в никуда целую армию. Очередной виток палестино-израильского конфликта — не исключение. Несколько часов назад в секторе Газа произошла большая трагедия: по сообщениям очевидцев, в здание переполненной больницы попала ракета, в результате чего, по неподтверждённым сведениям, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

реклама

Учитывая постоянные систематические авиаудары израильской армии по сектору Газа, логично предположить, что в произошедшем виновата Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Но, естественно, не всё так однозначно: израильская сторона обвиняет в произошедшем ХАМАС с его кустарными ракетами, и вот, буквально только что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих социальных сетях отверг обвинения в произошедшем в адрес ЦАХАЛ.

«Весь мир должен знать: это варварские террористы из Газы атаковали больницу в Газе, а не Армия обороны Израиля. Те, кто жестоко убивали наших детей, также убивают своих собственных детей», — заявил Нетаньяху.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В общем, как оно всегда бывает в таких трагических ситуациях, стороны будут обмениваться обвинениями, а кто на самом деле был виноват, мы, скорее всего, никогда не узнаем. Тем временем Россия и ОАЭ объявили о созыве Совбеза ООН по случаю удара по больнице в Газе, ряд арабских и мусульманских стран обвинили Израиль, ООН призвала стороны соблюдать правила ведения боевых действий, а в Палестине объявлен трёхдневный траур.