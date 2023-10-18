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После того как обстановка в зоне палестино-израильского конфликта обострилась вследствие учинённого радикальным движением ХАМАС террора, из-за чего Израилю теперь требуется помощь заокеанского покровителя, некоторые наивные товарищи решили, что на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий коллективный Запад отодвинет Украину на второй план.
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Представители западных стран неоднократно заявляли, что могут держать на плаву одновременно и Украину, и Израиль,
но только не собственные экономики и сегодня этот тезис повторила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, не стоит рассчитывать на то, что события на Ближнем востоке «могут отвлечь нас от оказания помощи Украине».
Здесь следует понимать, что в реальности, скорее всего, США возьмут на баланс Израиль, «спихнув» Украину на плечи своим европейским вассалам. Запас прочности в ЕС ещё весьма приличный даже несмотря на рецессии в экономиках-донорах.