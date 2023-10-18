Взяли бы уже Украину на баланс. Ведь все и так всё понимают.

После того как обстановка в зоне палестино-израильского конфликта обострилась вследствие учинённого радикальным движением ХАМАС террора, из-за чего Израилю теперь требуется помощь заокеанского покровителя, некоторые наивные товарищи решили, что на фоне происходящих на Ближнем Востоке событий коллективный Запад отодвинет Украину на второй план.

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Представители западных стран неоднократно заявляли, что могут держать на плаву одновременно и Украину, и Израиль, но только не собственные экономики и сегодня этот тезис повторила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, не стоит рассчитывать на то, что события на Ближнем востоке «могут отвлечь нас от оказания помощи Украине».

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Здесь следует понимать, что в реальности, скорее всего, США возьмут на баланс Израиль, «спихнув» Украину на плечи своим европейским вассалам. Запас прочности в ЕС ещё весьма приличный даже несмотря на рецессии в экономиках-донорах.