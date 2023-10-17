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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» прямым попаданием сжёг переданную ВСУ гаубицу M777 американского производства
Сколько их ещё вдоль линии боевого соприкосновения, неизвестно, пожалуй, даже Пентагону.

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В своё время Соединённые Штаты передали своей прокси на Украине колоссальное количество 155-миллиметровых гаубиц M777. Количество уже подбитых, уничтоженных и сожжённых гаубиц американского производства давно перевалило за сотню, а сколько их ещё осталось в строю, можно только предполагать. Основным средством поражения «трёх топоров» являются дроны-камикадзе «Ланцет», и сегодня статистика этих барражирующих боеприпасов пополнилась ещё одной поражённой гаубицей.

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Как нетрудно заметить по предоставленным Минобороны кадрам, дрон-камикадзе «Ланцет» кумулятивной струёй «прошил» цель, параллельно вызвав возгорание и детонацию расположенного рядом боекомплекта. Степень повреждений гаубицы на данный момент неясна, но совершенно точно, что после такого огневого поражения выполнять свои задачи орудие уже вряд ли сможет.

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Отметим, что производство дронов-камикадзе «Ланцет», равно как и насыщение ими войск на передовой, продолжает наращиваться. Если раньше применение «Ланцетов» было, скорее исключением, то сейчас они применяются регулярно и поражают цели от лёгкой техники до размещённых на аэродроме самолётов.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет" #m777
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