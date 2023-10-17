Что за ПТРК, впрочем, не вполне понятно, но может быть и «Корнет».

Как уже удалось выяснить на наглядных примерах, современным противотанковым ракетным комплексам, по большому счёту, всё равно, по какому танку бить: современные Leopard 2 и Challenger 2 подрываются ими с той же лёгкостью, что и старые имеющиеся на вооружении Украины советские Т-64. Аналогичная судьба будет ожидать и американские M1 Abrams, ну и израильские «Меркавы» тоже неуязвимостью отнюдь не отличаются.

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Количество подбитых танков израильского производства в рамках этого (пока) весьма локального конфликта между Армией обороны Израиля и ХАМАС вкупе с активно помогающей последнему группировки «Хезболла» уже перевалило минимум за пару десятков, и сегодня появилось видеосвидетельство поражения ещё одного.

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На кадрах можно заметить израильский танк «Меркава» на границе между Израилем и Ливаном, по которому прилетает ракета неустановленного противотанкового ракетного комплекса. Если верить «экспертам» из тематических групп в социальных сетях, то перед нами версия «Меркавы» Mk.3, являющаяся наиболее многочисленной среди всех имеющихся на вооружении Израиля танков данного семейства.