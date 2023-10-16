Что-то человеческое у еврофункционеров ещё осталось, что ли?

В результате спровоцированного 7 октября радикальным движением ХАМАС обострения в зоне палестино-израильского конфликта, итогом которого уже стали неизбирательные бомбардировки сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля, два с лишним миллиона оказавшихся запертыми в данной локации человек попали в тяжелейшую ситуацию: острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости.

реклама

На фоне происходящего европейские функционеры решили найти в своих закромах остатки человечности, преодолеть разногласия и всё-таки организовать в сектор Газа гуманитарный авиамост, о запуске которого сегодня сообщила Еврокомиссия.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В рамках этого гуманитарного авиамоста грузы из ЕС будут отправляться в Египет, и уже оттуда — в сектор Газа в ведение работающих там гуманитарных организаций. Как гласит заявление Еврокомиссии, первые два рейса в рамках авиамоста состоятся уже на текущей неделе.