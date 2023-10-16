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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Евросоюз запустит гуманитарный авиамост для отправки грузов в сектор Газа
Что-то человеческое у еврофункционеров ещё осталось, что ли?

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В результате спровоцированного 7 октября радикальным движением ХАМАС обострения в зоне палестино-израильского конфликта, итогом которого уже стали неизбирательные бомбардировки сектора Газа со стороны Армии обороны Израиля, два с лишним миллиона оказавшихся запертыми в данной локации человек попали в тяжелейшую ситуацию: острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости.

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На фоне происходящего европейские функционеры решили найти в своих закромах остатки человечности, преодолеть разногласия и всё-таки организовать в сектор Газа гуманитарный авиамост, о запуске которого сегодня сообщила Еврокомиссия.

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В рамках этого гуманитарного авиамоста грузы из ЕС будут отправляться в Египет, и уже оттуда — в сектор Газа в ведение работающих там гуманитарных организаций. Как гласит заявление Еврокомиссии, первые два рейса в рамках авиамоста состоятся уже на текущей неделе.

#политика #боевые действия #евросоюз #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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