Официальные санкции ООН вводить будем? Нет? Тогда к чему этот пустой трёп?

Когда сторонам конфликта не перед кем отвечать, а внутренних «тормозов» нет и никогда не было, то это приводит к неразборчивым ударам средствами поражения и колоссальным жертвам среди мирного населения. Именно так ведёт себя спровоцированный радикальным движением ХАМАС Израиль, ровняющий с землёй сектор Газа и готовящийся к проведению в нём наземной наступательной операции.

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Кадры разрушений сектора уже облетели весь мир, и во всём этом мире за исключением США и подневольной Европы официальные власти удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осудили, назвав их несоразмерными и неизбирательными. Оно-то понятно, что соразмерность ударов будет определять сам Израиль, но официальный Иерусалим столь сильно перегнул палку в своих действиях, что уже даже такая ангажированная организация, как ООН, назвала удары ЦАХАЛ по сектору Газа военными преступлениями.

Как гласит доклад независимой комиссии ООН по расследованию событий в зоне палестино-израильского конфликт, удары Израиля по сектору Газа являются военными преступлениями, а запрет на ввоз на данную территорию гуманитарной помощи — и вовсе нарушение международного права.

Примечательно, что доклад комиссии ООН затрагивает период с весны 2021 года по август 2023-го, то есть до обострения ситуации, произошедшего 7 октября. С тех пор степень творящегося беспредела только увеличилась, и, как отметили представители комиссии ООН, её доклад стал только более злободневным.

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По-хорошему, конечно, Израиль за свои действия должен нести ответственность, и как минимум стать целью жёстких официальных международных санкций ООН. Вот только мы знаем, что данное решение не будет принято по причине того, что у США и Франции в Совете Безопасности ООН имеется право вето.