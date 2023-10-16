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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы допустил возможность начала на Украине гражданской войны
Она, господин экс-советник, там шла и идёт с 2014 года.

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Кто бы что ни думал о возможностях государственной пропаганды, но они всё-таки ограничены. Если добровольный отвод российских войск от Киева по соглашению с украинской стороной, о чём летом заявлял президент России Владимир Путин, ещё можно с помощью пропаганды «выдать» за великую победу ВСУ, то вот полный и безоговорочный провал так называемого контрнаступления — нет. Причина простая: карта. Если вывод российских войск приводит к изменению на карте, и эту статистику легко повернуть в нужное русло, то вот отсутствие изменений на карте по итогам «контрнаступа» объяснить можно только провалом наступательной операции.

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На фоне происходящего на Украине начинают всё громче звучать пессимистично настроенные голоса. В частности, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, избравший для себя роль эдакого «правдоруба», сегодня в своём очередном блоге заявил, что не исключает возможности начала на Украине гражданской войны.

Спусковым крючком для её начала Соскин видит политические разногласия на фоне военных провалов, а также стремительное истощение государственного бюджета, неспособного существовать без западных финансовых вливаний. Если государство утратит возможность выполнять свои базовые обязательства, то, в представлении экс-советника Кучмы, «рухнет экономика, будет обвал и коллапс», которые и приведут к гражданской войне.

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Как нетрудно заметить, в кругах украинских политических «элит» не воспринимают гражданской войной то, что происходило в стране с 2014 года. К сожалению, именно отказ украинских «элит» осознавать реальность и привёл Украину к тому, что мы имеем сегодня.

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