Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G20 призвали возобновить «зерновую сделку» при учёте условий России
Разумом же все понимают, что ведомый старыми злыми детьми коллективный Запад на это не способен.

реклама

Технически так называемая зерновая сделка уже нереализуема: портовая инфраструктура Украины уничтожена и продолжает «добираться» ударами ВС РФ и по сей день, став ответом сразу и на нежелание коллективного Запада выполнять российскую часть этой «сделки», и на произошедший в середине лета второй теракт против Крымского моста. Тем не менее, в странах G20 будто бы не в курсе всего этого, и сегодня выступили с призывом к возобновлению «зерновой сделки» с учётом, безусловно, всех требований России.

реклама

С какой целью делается это заявление, учитывая, что страны коллективного Запада так далеко зашли в своей пропаганде, фактически попав в её ловушку, что идти на попятную для них не представляется возможным, непонятно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Необходимо помнить, что в требования российской стороны входит разблокировка доступа российских судов в европейские порты, восстановление доступа Россельхозбанка к SWIFT, снятие санкций на поставки запчастей к сельхозтехнике, и многое другое. В странах коллективного Запада эти требования РФ воспринимают как попытку обхода санкций, поэтому соглашаться на них не готовы. По всей видимости, дорожающие продукты питания — это пока не столь большая проблема для ЕС, а это значит, что раньше, чем произойдёт тотальная смена европейских элит, разговаривать о нормализации отношений Европы с Россией бессмысленно.

#россия #украина #сша #политика #экономика #евросоюз #g20 #"зерновая сделка"
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал способ окончания конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
25
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
28
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
2
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
38
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
32
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
12
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
2

Сейчас обсуждают

Sergey Dusakov
17:08
Надо украинскую локализацию полностью сделать на русском языке.
Израиль призывает 1,1 миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг
WOLF PACIFIER
17:04
Глава Еврокомиссии заявила, что только ХАМАС несёт ответственность за обострение обстановки в регионе
Дмитрий
17:02
Такого воина потеряли ээх...
Собчак заявила, что не пойдет служить в израильские вооруженные силы
Mr. Night
17:00
Нацистские выродки допрыгаются - останутся без Николаевщины, Одещины, Харьковщины, Днепропетровщины, Сумщины и Черниговщины бо это наши русские земли! Смотрю очень много тварей начали продавать свои ...
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал способ окончания конфликта на Украине
Garthar
16:59
неа не создал, это опытный экзепляр. В РФ тоже ротационного нет, только импульсный запилили который для ракет подходит и вроде как его допиливают сейчас до кондиции
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
Spambomber23
16:59
Студентов вузов, которые находятся в академическом отпуске, могут мобилизовать. Такие лица могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных основани...
Пентагон: США - самая влиятельная страна в мире, мы можем поддерживать и Украину, и Израиль
nukemall
16:56
Производить(собирать) можно и на танкоремонтном заводе, главное чтобы был поставщик корпусов, производители остальной комплектухи вроде как живы. Другое дело, что производительность того же завода в Л...
Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
истребитель хохлизма
16:51
вранье
Искусственная генерация кадров DLSS 3 не работает на RTX 20 и RTX 30 – NVIDIA
истребитель хохлизма
16:50
без одессы украина помрет ивмирное время
Полковник Макгрегор: Зеленский может отдать России два города
истребитель хохлизма
16:49
игра про казюльки
Полковник Макгрегор: Зеленский может отдать России два города
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем