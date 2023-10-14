Разумом же все понимают, что ведомый старыми злыми детьми коллективный Запад на это не способен.

Технически так называемая зерновая сделка уже нереализуема: портовая инфраструктура Украины уничтожена и продолжает «добираться» ударами ВС РФ и по сей день, став ответом сразу и на нежелание коллективного Запада выполнять российскую часть этой «сделки», и на произошедший в середине лета второй теракт против Крымского моста. Тем не менее, в странах G20 будто бы не в курсе всего этого, и сегодня выступили с призывом к возобновлению «зерновой сделки» с учётом, безусловно, всех требований России.

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С какой целью делается это заявление, учитывая, что страны коллективного Запада так далеко зашли в своей пропаганде, фактически попав в её ловушку, что идти на попятную для них не представляется возможным, непонятно.

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Необходимо помнить, что в требования российской стороны входит разблокировка доступа российских судов в европейские порты, восстановление доступа Россельхозбанка к SWIFT, снятие санкций на поставки запчастей к сельхозтехнике, и многое другое. В странах коллективного Запада эти требования РФ воспринимают как попытку обхода санкций, поэтому соглашаться на них не готовы. По всей видимости, дорожающие продукты питания — это пока не столь большая проблема для ЕС, а это значит, что раньше, чем произойдёт тотальная смена европейских элит, разговаривать о нормализации отношений Европы с Россией бессмысленно.