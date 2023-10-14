К сожалению, в Европе политических гигантов вроде Шрёдера больше нет.

Герхард Шрёдер, при котором отношения Германии и России были не просто безоблачными, а в высшей степени положительными, и именно стараниями которого было согласовано строительство газопровода «Северный поток», за счёт которого немецкая промышленность с натяжкой сохраняла конкурентоспособность на мировом рынке, поделился своим мнением касательно того, как можно завершить конфликт на Украине.

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По мнению Шрёдера, поставки вооружений мирному урегулированию никак не способствуют. Вместо этого, считает экс-канцлер, Германии и Франции необходимо взять на себя роль предводителей в переговорах и продавливать дипломатическое решение сложившейся ситуации. Нежелание заниматься этим со стороны Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, добавил Шрёдер, сильно его огорчает.

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И хотя слова экс-канцлера Германии в целом, безусловно, правильные, но достаточно просто полностью перерезать Киеву финансирование и поставки вооружений: тогда дипломатия сама приложится, и инициатива будет исходить из самой украинской столицы. Условия мира, впрочем, будут жесточайшими, и в этом Киеву винить кого бы то ни было, кроме самого себя, было бы неправильно.