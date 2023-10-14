Счастье ЦАХАЛ в том, что у ХАМАС нет артиллерии, «Ланцетов» и авиации.

Казалось бы, опыт специальной военной операции, который должен войти в учебники военных академий в странах, которые ещё намереваются сохранять актуальность в военном плане, наглядно демонстрирует, что скопление бронетехники на небольшом клочке территории — это не просто плохо, это катастрофа, ведь туда в любой момент может прилететь что-нибудь очень точное и очень тяжёлое.

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Впрочем, данное правило актуально только для сражений с противником, обладающим равными техническими возможностями: в случае со специальной военной операцией Украина поддерживается всем коллективным Западом, получает от него дальнобойные и высокоточные вооружения, а также располагает всей полнотой натовской развединформации. Радикалы из ХАМАС при этом довольствуются самопальными ракетами, стрелковым вооружением, лёгкой автомобильной техникой и иногда — дронами-камикадзе, а из авиации на вооружении у группировки разве что дельтапланы. Очевидно, что в плане военных потенциалов ХАМАС даже близко не конкурент Армии обороны Израиля, поэтому последняя ведёт себя крайне расслабленно. В частности, сегодня в Сети появились кадры, на которых запечатлено скопление десятков единиц бронетехники АОИ где-то к северу от сектора Газа.

Вот так в наглую стоять недалеко от границ будущего штурмуемого сектора, не прикрыв технику системами ПВО, можно только в реалиях гигантского разрыва в военных возможностях со своим оппонентом.

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На сегодняшний день ситуация в регионе продолжает обостряться: Армия обороны Израиля призвала в кратчайшие сроки жителям сектора Газа эвакуироваться в преддверии наступательной операции. Но в Газе, по всей видимости, призыв никто либо не услышал, либо не захотел слышать. И приведёт это всё к огромным жертвам среди мирного населения, за которые, как считает израильское руководство, ему отвечать не придётся. Впрочем, мир стремительно меняется и семимильными шагами переходит к многополярности, поэтому отвечать всё-таки придётся. Да, не перед США, но перед другими центрами силы, в том числе и в арабском мире.