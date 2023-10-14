Завершить работы удалось на 18 дней быстрее запланированного.

Как мы знаем, Крымский мост, в возможность строительства которого на Украине практически никто не верил, в 2018 году был полностью построен и физически соединил полуостров с Краснодарским краем России. После начала специальной военной операции украинские власти стали одержимы идеей нанесения ударов по территории Крыма и, в частности, идеей разрушения соединяющего его с Россией Крымского моста.

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В первый раз это удалось сделать в октябре прошлого года посредством террористического акта с подрывом начинённого взрывчаткой грузовика. Тогда последствия теракта в виде обрушившихся двух секций моста удалось устранить за несколько месяцев. Второй раз Крымский мост подвергся удару в середине июля текущего года и был подорван полупогружённым надводным беспилотником. Повреждения были не столь значительными, как в первый раз, поэтому и восстановить мост удалось с опережением графика — за три месяца вместо трёх с половиной. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Следует помнить, что за свои выходки в отношении Крымского моста Украина получала ответ на несколько порядков, если не в несколько сотен или даже тысяч раз более весомый. В первый раз Украина лишилась 50 % всей своей энергосистемы, которая так и не была восстановлена, во второй раз — всех морских портов, по которым регулярно «прилетает» и по сей день. Стоили ли того для Киева заголовки в западной прессе — вопрос риторический.