Ранее накопленные запасы воды заканчиваются.

Как мы знаем, с вечера прошлой субботы Израиль на фоне обострения конфликта со стороны радикального движения ХАМАС перекрыл подачу воды в сектор Газа, которую израильское правительство воспринимает как оперативную базу данной группировки. Тем самым мирным жителям Газы причиняются ненужные лишние страдания, что, к слову, является нарушением правил ведения боевых действий.

реклама

Вода в сектор Газа не поступает уже шесть дней, о чём сегодня заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, сектор Газа с момента начала блокады со стороны Израиля не получил «ни капли воды», при этом ранее накопленные запасы заканчиваются, что грозит гуманитарной катастрофой в регионе.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Во всей этой истории необходимо понимать, насколько сильно наглеют так или иначе аффилированные с коллективным Западом стороны конфликта, знающие (ошибочно или нет, не важно), что им не придётся ни перед кем отвечать за свои действия. Поэтому вопрос необходимости создания действительно независимого международного органа, который будет препятствовать разжиганию вооружённых конфликтов на планете и заваливать правомерными санкциями подлинных нарушителей мира и спокойствия, а, главное, иметь на то право и возможности, должен сейчас стоять на повестке дня в первых строчках. ООН как организация, к сожалению, из раза в раз демонстрирует только свою полную бесполезность и бессмысленность.