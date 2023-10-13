Дескать, оружия мало и поставляется оно с задержкой. Так, может, за стол переговоров пора садиться?

Украинское политическое руководство столь сильно загнало само себя в ловушку пропаганды, что не может взять и открыто заявить: мы просчитались. Этого себе, справедливости ради, не может позволить ни одно государство на планете, но в случае с Украиной эта проблема особенно ярко выражена и выглядит неразрешимой.

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Как известно, так называемое контрнаступление ВСУ давным-давно увязло, за четыре с половиной месяца не добилось никаких внятных результатов, не говоря уже о рисовавшихся в Киеве «планах максимум». И вот, настало время искать виновных в произошедшем. И советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк его нашёл. Им, как и следовало ожидать, стал Запад.

По словам Подоляка, ВСУ на 6—9 месяцев отстали от графика наступления, потому что Запад не торопился с поставками и в целом передавал Украине значительно меньше оружия, чем требовалось её вооружённым силам. Со слов советника главы ОП Украины, там, где Киев должен был получать оружие через неделю, реальные поставки осуществлялись только через 3—4 месяца.

Также Подоляк пожаловался, что Запад на время практически перестал поставлять Украине военную «помощь» на фоне российских ракетных ударов осенью—зимой прошлого года.

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Стоит отметить, что вчера с похожим комментарием выступил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, заявивший, что ВСУ даже не отстали от графика, а «выбились» из него. Все данные комментарии вкупе с тревожными статьями в западной прессе и выбиванием Украины из информационной повестки на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке сейчас выглядят как активная подготовка общественного мнения к неизбежному.