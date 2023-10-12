В основном авиабомб. И разрушил ими свыше 3 600 целей.

Несмотря на то, что действия Израиля в отношении сектора Газа вызывают всё большее осуждение в мировом сообществе, под которым надо понимать не только безропотный коллективный Запад, но и весь остальной мир, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает хвастать тем, как сносит сектор с лица земли перед началом в нём наземной операции.

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Как сообщила сегодня пресс-служба ЦАХАЛ, по сектору Газа было применено шесть тысяч боеприпасов общей массой в четыре тысячи тонн. Этими ударами, заявляют в Армии обороны Израиля, были атакованы свыше 3 600 целей радикального движения ХАМАС.

Насколько вероятным является тот факт, что ХАМАС разместился аж по 3 600 целям в секторе Газа, и это авиаудары ещё не закончились, вопрос, что называется, риторический. Как уже отмечается всё большим количеством экспертов, Израиль наносит неизбирательные удары в том числе и по гражданским объектам.

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Комментировать здесь что бы то ни было нет смысла: безнаказанность — это всегда зло.