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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ рассказали про «чудеса», проявляемые российским ВПК в деле усовершенствования дронов-камикадзе «Ланцет»
Никаких чудес, просто наличие технологий и, главное, возможностей их воплотить в жизнь.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» с самого начала их применения в зоне специальной военной операции стали для ВСУ неразрешимой проблемой: «Ланцетам» ввиду особенностей их применения не страшны «противодроновые» экраны, а их конструкция, размеры и высота полёта делает их практически незаметными и неуязвимыми для средств противовоздушной обороны. Как итог, на счету «Ланцетов» колоссальное количество подбитой военной техники самого разного типа: от используемых ВСУ гражданских автомобилей, броневиков и ствольной артиллерии до находящихся на стоянке на аэродроме самолётов.

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Именно тот факт, что «Ланцеты» стали без лишних проблем долетать до ближайших к линии боевого соприкосновения аэродромов ВСУ и уничтожать расположенные на них остатки украинской авиации, и вызвало страх и одновременное изумление от возможностей данных дронов-камикадзе. В частности, официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что Россия проявляет «чудеса технического совершенствования» дронов «Ланцет».

Как отметила Гуменюк, если раньше «Ланцеты» могли преодолевать расстояние до 40 километров, то теперь они могут бить цели на расстоянии до 60—70 километров.

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Напомним, что дроны «Ланцет» сейчас выпускаются в России в колоссальных количествах, и уровень насыщения ими войск на передовой активно доводится до необходимого в условиях текущего конфликта.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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