Почему это не было сделано ещё полгода назад, когда курс попёр, куда не надо, неясно.

Вот уже на протяжении примерно недели курс вечнозелёного доллара к вечнодеревянному рублю болтается в районе психологической отметки в 100 рублей за один американский «фантик» с изображением Джорджа Вашингтона. Можно бесконечно рассказывать сказки про то, как такой слабый курс рубля выгоден государству, поскольку свои обязательства оно исполняет в рублях, а товары продаёт в долларах, евро, юанях и других национальных валютах, но реальность такова, что интересы импортёров, от которых Россия в технологическом, социальном, медицинском и многих других планах зависит значительно сильнее, чем от экспортёров, учитывать тоже необходимо.

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И вот, несколько часов назад президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские экспортёры будут обязаны продавать свою валютную выручку на внутреннем рынке.

Как следует из подписанного документа, в стране появятся три нововведения, главным из которых является введение для «отдельных компаний» на полгода (6 месяцев) обязательной репатриации и продажи валютной выручки. Объёмы продаваемой выручки и сроки, в которые её необходимо продавать, будут установлены Правительством.

Похожее требование уже вводилось в феврале 2022 года на фоне резкого обрушения рубля под давлением беспрецедентных санкций — тогда все участники внешнеэкономической деятельности в России были обязаны продавать 80 % валютной выручки для стабилизации курса рубля. Летом прошлого года это требование было отменено, в результате чего мы стали наблюдать постепенное ослабление рубля вплоть до сегодняшних значений.

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Стоит отметить, что различные эксперты, финансисты и экономисты неоднократно отмечали, что приемлемым курсом доллара в России является соотношение в 65—75 рублей за одного вечнозелёного американского президента. Всё, что выше — это ущемление интересов импортёров со всеми вытекающими последствиями. Всё, что ниже — проблемы для экспортёров, ключевым конкурентным преимуществом которых из-за курсовой разницы является именно стоимость.