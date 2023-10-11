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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона допустил, что первые F-16 начнут применяться ВСУ не раньше весны 2024-го
Расчёты «Панцирей», «Торов», С-300, С-400 и других систем ПВО с нетерпением ждут.

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Хотя в начале российской специальной военной операции на Украине США ещё проявляли осторожность и даже не рассматривали возможность отправки в пользу ВСУ истребителей F-16, но теперь, когда положение Украины иначе как отчаянным не назовёшь, все тормоза уже сорваны. Идёт обучение украинских лётчиков сначала английскому языку, затем управлению F-16, ну а дальше эти истребители конца 1970-х годов разработки каким-то образом должны будут склонить чашу весов в пользу ВСУ.

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До появления этих истребителей в небе над Украиной ещё далеко, однако, по словам министра обороны США Ллойда Остина, начать применять F-16 официальный Киев может уже весной следующего года, но не раньше. Как отметил Остин, сейчас идёт активная подготовка экипажей, и чтобы добиться «первичной боеготовности», нужно потратить на обучение несколько месяцев.

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Необходимо понимать, что поставка F-16 — это больше политический, нежели военный шаг со стороны США. Все понимают, что для реального склонения чаши весов этого конфликта в пользу Киева, ему нужны не полтора—два десятка истребителей, а полторы—две тысячи, и это при условии, что значительная их часть будет сбита средствами ПВО ВС РФ.

#россия #украина #сша #боевые действия #f-16
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