Дело важное, дело нужное.

На сегодняшний день главный бронетанковый завод России — «Уралвагонзавод» — работает на мощность, близкую к полной, и активно выпускает бронетехнику, которая в том числе отправляется в зону специальной военной операции. В этом году предприятие, что называется, вышло на режим, и вот, сегодня сообщило об отправке в войска очередной партии суперсовременных танков Т-90М «Прорыв» и глубокомодернизированных Т-72Б3М.

реклама

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, данные танки отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции, а также получают дополнительные изменения и усовершенствования на фоне полученного в её (СВО) рамках опыта.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Стоит отметить, что активное насыщение участвующих в боевых действиях подразделений непосредственно современными танками Т-90М «Прорыв» началось ещё осенью прошлого года, ну а в году текущем численность модернизированных «девяностиков» в участвующих в СВО войсках стала увеличиваться семимильными шагами.