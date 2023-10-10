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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Представитель Белого дома Джон Кирби чуть не заплакал, рассказывая про зверства ХАМАС в Израиле
Актёрская игра на «неуд».

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Кадры, которые разлетелись по всему миру из зоны палестино-израильского конфликта, где в минувшую субботу произошло очередное инициированное радикальным движением ХАМАС обострение. Ворвавшиеся на контролируемую Израилем территорию члены данного движения убивали мирных жителей, похищали их, чтобы потом шантажировать израильские власти, а также осуществляли ракетные удары по израильским объектам. Безусловно, ситуация в этом регионе крайне тяжёлая, и «хороших» во всей этой истории нет, но прибегать к террористическим методам ведения боевых действий — в любом случае неприемлемо.

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И вот, рассказывая о «зверствах» членов движения ХАМАС в Израиле координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби очень сильно делал вид, будто не может сдержать эмоций. Насколько хорошо получалось, судить зрителям и читателям, но от нас оценка актёрской игры господина Кирби — «неудовлетворительно». Фальшь, впрочем, чувствуют и американцы, которые в шутку предлагают вручить Кирби премию американской киноакадемии — она же «Оскар».

Похожие "эмоции" Кирби демонстрировал после начала российской специальной военной операции на Украине, но "почему-то" не до неё, пока Киев систематически нарушал Минские соглашения. Всё это один из многочисленных примеров лицемерия и двойных стандартов представителей западного политического класса. Когда одним творить беспредел, пользуясь поддержкой хозяина, можно, а другим за это дают по рукам — это ненормальная ситуация. Впрочем, в «порядке, основанном на правилах», по-другому быть не может, поэтому сейчас мы и наблюдаем за тем, как весь незападный мир ломает этот «порядок», за который бывший гегемон пытается уцепиться как за спасительную соломинку.

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Если же господин Кирби всерьёз так трепетно относится к последствиям, которые стали возможны только как результат американской внешней политики, то, возможно, заниматься политикой — это не для него. Люди в политике нужны более устойчивые.

#сша #психиатрия
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