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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сеть попали кадры уничтожения хвалёного израильского танка «Меркава» с помощью ПТРК «Корнет»
От «Корнета» горит всё.

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За три дня активных боёв после обострения конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС армия обороны Израиля, она же ЦАХАЛ, потеряла, по разным подсчётам, с десяток танков «Меркава»: какие-то были захвачены, другие — подбиты сбросом фугасного снаряда с беспилотника, третьи — уничтожены реальными противотанковыми средствами. Сегодня в Сети появились кадры поражения израильского танка «Меркава», считающегося чуть ли не лучшим современным основным боевым танком.

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Детали поражения «Меркавы» стали появляться только спустя несколько часов после произошедшего, и, согласно комментариям представителя ливанского движения «Хезболла», взявшего на себя ответственность за поражение данной единицы бронетехники, удар по ней был нанесён из противотанкового ракетного комплекса «Корнет».

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Откуда у «Хезболлы» ПТРК «Корнет», сейчас вопрос не самый важный; показателен тот момент, что эти системы способны подбивать, устраивая на месте танка красочное фаер-шоу, все современные танки западного и, как теперь уже выяснилось, израильского производства. В случае с «Меркавой» удар пришёлся по уязвимой зоне, попадание по которой спровоцировало возгорание боекомплекта. После такого боевая машина обычно не то что не может выполнять задачи, но и восстановлению не подлежит.

#боевые действия #израиль #палестина #хамас #merkava #ливан #птрк "корнет" #"хезболла"
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