Потому что надо жить не по придуманным самими для себя «правилам», а по общему для всех Уставу ООН.

Обострившийся 7 октября конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС переключил внимание прессы, в том числе западной, именно на него. Данное развитие событий, естественно, очень не нравится киевским функционерам, опасающимся, что теперь коллективный Запад оставит Украину с Россией один на один, и тогда и так уже очевидный исход специальной военной операции будет достигнут в сравнительно сжатые сроки. Но реалии обстоят именно таким образом: многие эксперты пока безосновательно, но всё же допускают расползание этого конфликта за пределы израиле-палестинской границы.

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Но пока что это всё лирика, не подтверждающаяся никакими фактами. А факт в том, что причиной очередного обострения палестино-израильского конфликта является наплевательское отношение США и их сателлитов на чаяния палестинского народа. О том, что именно коллективный Запад постоянно игнорирует интересы палестинцев, безоговорочно вставая на сторону Израиля, тем самым не способствуя урегулированию этого тлеющего и вспыхивающего на протяжении многих десятилетий конфликта, заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

По словам Путина, незатихающие события в данном регионе — это следствие провала политики США на Ближнем Востоке, в которую входит учёт мнения только одной его стороны: израильской.

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Как отметил глава российского государства, урегулирование конфликта в этом регионе будет возможно только при создании независимого палестинского государства.