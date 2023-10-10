Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал причину очередного обострения палестино-израильского конфликта
Потому что надо жить не по придуманным самими для себя «правилам», а по общему для всех Уставу ООН.

реклама

Обострившийся 7 октября конфликт между Израилем и группировкой ХАМАС переключил внимание прессы, в том числе западной, именно на него. Данное развитие событий, естественно, очень не нравится киевским функционерам, опасающимся, что теперь коллективный Запад оставит Украину с Россией один на один, и тогда и так уже очевидный исход специальной военной операции будет достигнут в сравнительно сжатые сроки. Но реалии обстоят именно таким образом: многие эксперты пока безосновательно, но всё же допускают расползание этого конфликта за пределы израиле-палестинской границы.

реклама

Но пока что это всё лирика, не подтверждающаяся никакими фактами. А факт в том, что причиной очередного обострения палестино-израильского конфликта является наплевательское отношение США и их сателлитов на чаяния палестинского народа. О том, что именно коллективный Запад постоянно игнорирует интересы палестинцев, безоговорочно вставая на сторону Израиля, тем самым не способствуя урегулированию этого тлеющего и вспыхивающего на протяжении многих десятилетий конфликта, заявил сегодня президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

По словам Путина, незатихающие события в данном регионе — это следствие провала политики США на Ближнем Востоке, в которую входит учёт мнения только одной его стороны: израильской.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как отметил глава российского государства, урегулирование конфликта в этом регионе будет возможно только при создании независимого палестинского государства.

#россия #сша #политика #боевые действия #израиль #палестина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети появляются кадры стираемого авиацией Израиля с лица земли сектора Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
САУ "Флокс" уже на вооружении армии России
5
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
54
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
31
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
67
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
63
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
33
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
8

Сейчас обсуждают

Евгений Кузнецов
17:43
"Зачем это сделали" - израиль планомерно провоцировал и каждый раз всё больше нарушал прежние договорённости, в том числе и организуя обстрелы. А то что с обеих сторон там мрази - это да, мирных убива...
В Сети появляются кадры стираемого авиацией Израиля с лица земли сектора Газа
DIP48
17:37
Какая же гадость эта ваша заливная рыба... Windows 11
Windows 11 не заинтересовала пользователей – найден способ обойти требования безопасности новой ОС
Олег Тимофеев
17:36
Надо просто подождать.
В России разработали инструмент для производства микросхем, способный заменить литографию
Евгений Шрайнер
17:36
Ну по факту вполне себе движеться развитие и овердофиша ядер вполне себе используються просто все это в серверах. А для задач большинства обычных пользователец понятно что 6-8 очень быстрых ядер ну с ...
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
Олег Тимофеев
17:33
Чего хотят с рублем то и делают как с криптовалютой. Все будет зависить от того на сколько рубль будет захватывать рынок.
Рубль начал расти после достижения минимальных отметок с марта 2022 года
Андрей Касянчук
17:29
Длинный конвейер даст уменьшение производительностьи. На такт.
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
Андрей Касянчук
17:28
Четвёрка это то, который Итаниум? ;)
Проект Intel по созданию Pentium 5 c частотой более 7 ГГц остановлен из-за технических проблем
Олег Тимофеев
17:27
Оп.
В Монако на яхт-шоу показали нидерландскую скоростную подводную лодку для частного рынка
Олег Тимофеев
17:24
Но вот это тперь похоже на длительное противостояние о котором заявил как бы Байден
Ведётся подготовка к визиту президента Палестины в Москву
Олег Тимофеев
17:22
👋👏👌😅😂🤣
Российские исследователи превратили сельскохозяйственный отход в экологичное сырье для производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем