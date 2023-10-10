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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Летело всё»: военкоры сообщают о массированной артподготовке ВС РФ на Авдеевском направлении
Это свидетельствует о подготовке к штурму.

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Вот уже на протяжении полутора лет ВС РФ стоят по периметру прилегающего к Донецку населённого пункта Авдеевка, превращённого ВСУ за период с 2015 по 2022 годы в один большой укрепрайон, и не осуществляют фактически никакого продвижения. Ситуация, прямо скажем, неприятная, но, похоже, сегодня на данном направлении начались подвижки. Как сообщает целый ряд военкоров, в том числе тех, кто по необъяснимым причинам нацепили на себя это звание, сегодня на Авдеевском направлении линии боевого соприкосновения началась массированная артподготовка, предвещающая скорое начало наступательных действий.

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Как передают различные тематические Telegram-каналы, в огневой подготовке задействована авиация, в том числе вертолёты с неуправляемыми ракетами, истребители-бомбардировщики с авиабомбами от ФАБ-500 до ФАБ-1500, противотанковые системы, ствольная и реактивная артиллерия, а также миномётные расчёты. Один из собеседников военкоров из числа участвующих в артподготовке даже заявил, что по направлению Авдеевки «летело всё».

Необходимо понимать, что удары по данному массированному укрепрайону ВСУ на Донецком направлении придётся наносить долго, так что ярких наступательных действий в ближайшие дни ожидать вряд ли стоит. К сожалению, так сражается ВСУ: внутри городов, населённых пунктов, в результате чего от этих городов и населённых пунктов впоследствии остаются только горы строительного мусора.

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Многие считают, что поведение украинских военных на этих территориях свидетельствует об их понимании невозможности их возврата, поэтому делают всё возможное, чтобы РФ пришлось впоследствии вкладывать огромные ресурсы в восстановление.

#россия #украина #боевые действия
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