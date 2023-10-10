Потом немецкие функционеры сильно удивляются, почему «продувают» выборы везде, где только можно.

Германия продолжает гордиться тем фактом, что она является второй в мире страной по объёмам переданной Украине военной помощи. Очевидно, никаких взаимосвязей между данным фактом и состоянием технической рецессии без перспектив улучшения положения в Берлине не проводят, поэтому продолжают безропотно выполнять все идущие из Вашингтона приказы. В частности, сегодня стало известно, что оборонный концерн Rheinmetall, выпускающий бронетехнику и боеприпасы, получил заказ на более чем 150 тысяч артиллерийских снарядов для вооружённых сил Украины.

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По плану, первые несколько десятков тысяч боеприпасов собираются произвести и поставить в текущем году, остальную же часть — в следующем году.

Нетрудно заметить, что Соединённые Штаты активно пытаются «спихнуть» Украину на попечение Европы, особенно сейчас, когда Вашингтону необходимо всячески поддерживать своего ближневосточного сателлита в лице Израиля.

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Так что наивно полагать, что проект по ослаблению России через Украину вот так возьмёт и быстро закроется. Конечно же, нет: слишком много глупостей было сказано западными функционерами, слишком много мостов сожжено, слишком много цепей разорвано, и точка невозврата, к сожалению, уже давно пройдена. Здесь главное — в порыве энтузиазма не заиграться с поддержкой Украины, потому что это приведёт к трагическим для ЕС последствиям.