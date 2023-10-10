Израилю такой вариант не понравится, но его что, кто-то спрашивать собрался?

Проблема палестинского государства, которое фактически, вроде, есть, но юридически мало кем признано, вот уже несколько десятилетий является источником напряжённости на Ближнем Востоке. На выходных очередной виток палестино-израильского конфликта, в котором палестинцы обвиняют израильтян в оккупации своих земель, а израильтяне палестинцев — в терроре по отношению к мирным жителям, раздул пожар боевых действий с чудовищным уровнем агрессии и кровожадности. Многие мировые политики поясняют, что единственный способ решения палестино-израильского вопроса — это создание суверенного палестинского государства.

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Сегодня свою аналогичную позицию по данному вопросу озвучил президент России Владимир Путин в рамках переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. По словам Путина, необходимо реализовать решения Совета Безопасности ООН по созданию независимого самостоятельного палестинского государства.

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Напомним, что сейчас Израиль находится в процессе ликвидации признанного на Западе террористическим движения ХАМАС. И здесь необходимо помнить, что ХАМАС не тождественен Палестине. Да, группировка аффилирована с Палестиной, но не является её армией, а, по сути, играет роль пугала для Израиля со стороны целого ряда арабских стран, за счёт которых во многом и существует.