Кому смешно, а кто с серьёзным лицом об этом говорит. Деньги Украине нужны даже на дрова.

Украина столь сильно зависит от западной финансовой помощи, что сама толком не заметила, как перестала иметь возможность обеспечивать даже базовые государственные обязательства, выпрашивая у спонсоров всё новые и новые ассигнации даже на такие мелочи, как закупку дров для регионов вблизи линии боевого соприкосновения. По крайней мере, о том, что коллективный Запад предоставит Украине целый 71 миллион долларов на закупку дров, заявила сегодня вице-премьер Ирина Верещук.

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В общей сложности прифронтовым регионам, как заявила Верещук, на «прохождение зимы в целом» необходимо пять миллиардов гривен, или порядка 140 миллионов долларов. Коллективный Запад, как видим, готов предоставить только половину от необходимой суммы.

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В целом представители Минэнерго Украины — это сегодня, пожалуй, самые вменяемо настроенные граждане страны, которые прекрасно знают о том, что объекты энергетики с момента прекращения российских ракетных по ним ударов не восстанавливались, потому что на то нет ни денег, ни требуемых запчастей и аппаратуры, а также о том, что в стране наблюдаются проблемы с накоплением угля для работы тепловых электростанций и котельных. Недостаток накоплений угля придётся экстренно компенсировать из Польши и, на минуточку, из Казахстана, и делать это по куда более высоким ценам, чем летом.