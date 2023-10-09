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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве сообщили, что Запад предоставит Украине свыше $71 млн на закупку дров
Кому смешно, а кто с серьёзным лицом об этом говорит. Деньги Украине нужны даже на дрова.

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Украина столь сильно зависит от западной финансовой помощи, что сама толком не заметила, как перестала иметь возможность обеспечивать даже базовые государственные обязательства, выпрашивая у спонсоров всё новые и новые ассигнации даже на такие мелочи, как закупку дров для регионов вблизи линии боевого соприкосновения. По крайней мере, о том, что коллективный Запад предоставит Украине целый 71 миллион долларов на закупку дров, заявила сегодня вице-премьер Ирина Верещук.

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В общей сложности прифронтовым регионам, как заявила Верещук, на «прохождение зимы в целом» необходимо пять миллиардов гривен, или порядка 140 миллионов долларов. Коллективный Запад, как видим, готов предоставить только половину от необходимой суммы.

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В целом представители Минэнерго Украины — это сегодня, пожалуй, самые вменяемо настроенные граждане страны, которые прекрасно знают о том, что объекты энергетики с момента прекращения российских ракетных по ним ударов не восстанавливались, потому что на то нет ни денег, ни требуемых запчастей и аппаратуры, а также о том, что в стране наблюдаются проблемы с накоплением угля для работы тепловых электростанций и котельных. Недостаток накоплений угля придётся экстренно компенсировать из Польши и, на минуточку, из Казахстана, и делать это по куда более высоким ценам, чем летом.

#украина #сша #евросоюз #энергетика
8
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В Киеве сообщили, что Запад предоставит Украине свыше $71 млн на закупку дров
мама Стифлера
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ха ха ха опять тебя поимела ))))
В Киеве сообщили, что Запад предоставит Украине свыше $71 млн на закупку дров
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