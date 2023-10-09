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Украина столь сильно зависит от западной финансовой помощи, что сама толком не заметила, как перестала иметь возможность обеспечивать даже базовые государственные обязательства, выпрашивая у спонсоров всё новые и новые ассигнации даже на такие мелочи, как закупку дров для регионов вблизи линии боевого соприкосновения. По крайней мере, о том, что коллективный Запад предоставит Украине целый 71 миллион долларов на закупку дров, заявила сегодня вице-премьер Ирина Верещук.
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В общей сложности прифронтовым регионам, как заявила Верещук, на «прохождение зимы в целом» необходимо пять миллиардов гривен, или порядка 140 миллионов долларов. Коллективный Запад, как видим, готов предоставить только половину от необходимой суммы.
В целом представители Минэнерго Украины — это сегодня, пожалуй, самые вменяемо настроенные граждане страны, которые прекрасно знают о том, что объекты энергетики с момента прекращения российских ракетных по ним ударов не восстанавливались, потому что на то нет ни денег, ни требуемых запчастей и аппаратуры, а также о том, что в стране наблюдаются проблемы с накоплением угля для работы тепловых электростанций и котельных. Недостаток накоплений угля придётся экстренно компенсировать из Польши и, на минуточку, из Казахстана, и делать это по куда более высоким ценам, чем летом.