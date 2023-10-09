Первый будний день, надо понимать.

На фоне поступившей информации о том, что уже как минимум один россиянин погиб в результате эскалации со стороны вооружённого формирования ХАМАС палестино-израильского конфликта, МИД России решил опубликовать заявление, в котором рекомендовало всем гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий.

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Тем же россиянам, кто по тем или иным причинам оказались в зоне конфликта, МИД РФ рекомендовал проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями российских дипломатических ведомств.

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Собирается ли МИД РФ эвакуировать россиян из зоны конфликта, непонятно, но на выходных мыслью о том, что это необходимо сделать, уже поделились в Госдуме. Важно понимать, что уровень агрессии, учитывая исторические, религиозные, политические и прочие разногласия между Израилем и арабским миром, будет только увеличиваться, и может случиться так, что рвать когти из Земли Обетованной случайным посетителям придётся быстро.