То, что это была ракета «Торнадо-С», видно по характерному взрыву и разлёту осколков.

Кадры применения суперсовременных российских реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», которые приходят на смену «Смерчам» как их облегчённые, но в то же время более меткие версии, пока ещё остаются редкостью в зоне проведения специальной военной операции, и официальное Минобороны России не особо это афиширует. Время от времени, впрочем, публикуются кадры, на которых видны характерные именно для ракет «Торнадо-С» шаблоны взрыва. Вот и сегодня такие кадры были опубликованы в официальных каналах МО РФ в соцсетях.

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На этих кадрах, хоть без уточнения это сделать практически невозможно, происходит уничтожение радиолокационной станции одного из ещё оставшихся как наследство СССР/России на вооружении ВСУ зенитных ракетных комплексов С-300. Как сообщается, поражение радиолокационной станции произошло в Николаевской области.

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Необходимо понимать, что радиолокационная станция — это ключевой элемент любого крупного зенитного ракетного комплекса. И хотя, безусловно, непосредственно пусковые установки взрываются куда эффектнее, но без РЛС такая система, образно выражаясь, слепа и глуха, а, следовательно, бесполезна.