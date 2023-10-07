Палестина свой исторический выбор сделала. Чем всё закончится, предсказать невозможно.

Ещё пока непонятно, чем закончится сделанный сегодня Палестиной выбор, но то, что он в любом случае попадёт в историю, безусловно. Западный мир во главе с США уже выразил поддержку Израилю, арабский мир выразил поддержку Палестине, Украина посетовала на то, что фокус внимания (а вместе с ним и деньги) переключается с неё на Ближний Восток, ну а России придётся как-то вызволять соотечественников из Земли Обетованной.

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О том, что за свою выходку аффилированные с Палестиной вооружённые формирования — речь идёт о движении ХАМАС — поплатятся сполна, заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

В данном обращении Нетаньяху заявил, что всё правительство Израиля поддерживает его решение о немедленном задействовании «всей мощи» Армии обороны Израиля для того, «чтобы уничтожить ХАМАС».

События субботы Нетаньяху назвал «чёрным днём для Израиля» и пообещал отомстить за них «с огромной мощью». И что-то нам подсказывает, что Израиль в данном случае совсем не блефует, хотя не стоит и игнорировать тот факт, что противников у официального Иерусалима в данном регионе вагон и маленькая тележка, а единственный возможный помощник — США — далеко.

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Премьер Израиля предупредил о долгой и трудной битве, а также призвал всех израильтян, находящихся в Секторе Газа, немедленно оттуда эвакуироваться.