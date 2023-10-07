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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Палестина свой исторический выбор сделала. Чем всё закончится, предсказать невозможно.

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Ещё пока непонятно, чем закончится сделанный сегодня Палестиной выбор, но то, что он в любом случае попадёт в историю, безусловно. Западный мир во главе с США уже выразил поддержку Израилю, арабский мир выразил поддержку Палестине, Украина посетовала на то, что фокус внимания (а вместе с ним и деньги) переключается с неё на Ближний Восток, ну а России придётся как-то вызволять соотечественников из Земли Обетованной.

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О том, что за свою выходку аффилированные с Палестиной вооружённые формирования — речь идёт о движении ХАМАС — поплатятся сполна, заявил сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации.

В данном обращении Нетаньяху заявил, что всё правительство Израиля поддерживает его решение о немедленном задействовании «всей мощи» Армии обороны Израиля для того, «чтобы уничтожить ХАМАС».

События субботы Нетаньяху назвал «чёрным днём для Израиля» и пообещал отомстить за них «с огромной мощью». И что-то нам подсказывает, что Израиль в данном случае совсем не блефует, хотя не стоит и игнорировать тот факт, что противников у официального Иерусалима в данном регионе вагон и маленькая тележка, а единственный возможный помощник — США — далеко.

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Премьер Израиля предупредил о долгой и трудной битве, а также призвал всех израильтян, находящихся в Секторе Газа, немедленно оттуда эвакуироваться.

#боевые действия #израиль #палестина
5
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Сейчас обсуждают

мама Стифлера
23:28
Ну там звучало по другому немного. Совсем по другому. Евреи хотят мочить мирняк в Палестине. Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации «Я призываю гражданское население уехать оттуда, пото...
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Eppius
23:27
Осмелюсь предположить что весь этот кипишь в Израиле закончится так же быстро как и начался. Думаю максимум неделя - две.
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
Q-Tuzoff
23:24
Так вот тоже за протон топлю сейчас. Это логично и правильно. Зачем целая виртуальная машина, когда для запуска нужны лишь виндусовские библиотеки, верно?
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
мама Стифлера
23:19
Он прав. Вам бы изучить историю конфликта.
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Михаил Barash Андреев
23:18
Если так рассуждать, то все сегодня занимают "чужие" земли.
Премьер Израиля пообещал задействовать всю мощь армии, чтобы уничтожить ХАМАС
Alexander Drakin
23:17
Нет не каких переговоров! Есть война против нечечсти Перчатки сняли, будет жарко у них! Нам объявили войну. Будет конец света. Это начало третьей мировой!
Al-Arabiya: Израиль начал переговоры по пленным с палестинскими группировками
истребитель хохлизма
23:15
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истребитель хохлизма
23:14
только после тоого как кадыров выйдет на ринг с касманавткой и победит ее накаутом.
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истребитель хохлизма
23:12
железные дрочи. теперь каждый еврей должен надрочить палестинцу во имя авганистана.
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glavhyilo
23:10
опять обкакался пентагон.
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