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На фоне обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта со стороны Палестины произошёл массированный ракетный обстрел Израиля, а из Сектора Газа вглубь контролируемой Иерусалимом территории Израиля выдвинулись аффилированные с Палестиной вооружённые формирования. За сегодняшний день количество жертв этой эскалации тлеющего конфликта превысило сотню, а количество пострадавших — тысячу. Армия обороны Израиля уже проводит военную операцию по вытеснению аффилированных с Палестиной вооружённых формирований, а также осуществляет авиационные удары по военным целям в Секторе Газа.
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Кроме того, с сегодняшнего дня Израиль прекращает в Сектор Газа подачу электроэнергии. Об этом сегодня сообщил министр энергетики Земли Обетованной Исраэль Кац. По его словам, «как было, больше не будет».
Здесь необходимо отметить, насколько безразлично официальный Иерусалим относится к простым жителям Сектора Газа, в котором без электроснабжения могут начаться самые неблагоприятные события. Здесь, впрочем, обвинить Израиль не в чем: утром целью одного из ударов по территории страны были объекты израильской энергетической инфраструктуры, из-за чего в стране начали наблюдаться проблемы со связью. Так что каков привет, таков и ответ, по-другому люди зачастую просто не понимают. Впрочем, уверенность Израиля и бескомпромиссность в его действиях связана в первую (и в последнюю) очередь с тем, что отвечать ему ни перед кем не придётся. А те, перед кем бы могло прийтись, ничего болезненного ему сделать не могут.