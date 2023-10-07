По-другому быть и не должно.

Хотя сегодня внимание прессы на, очевидно, очень короткое время сместилось с Украины на Сектор Газа и прилегающие к нему территории Израиля, но специальная военная операция не останавливается ни на минуту, порождая всё новые кадры, призванные окончательно втоптать в грязь репутацию западных систем вооружений. Сегодня в Сети появились кадры с демонстрацией очередного подбитого танка Leopard 2 модификации A6.

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Как сообщают тематические группы в социальных сетях, снимки сделаны на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Что стало причиной уничтожения боевой машины, не вполне понятно. Варианты в условиях данного конфликта могут быть самыми разными: от мины и «Корнета» до авиационного удара.

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Следует отметить, что мы видим только те кадры подбитой военной техники, которые можно зафиксировать непосредственно на линии боевого соприкосновения (ЛБС). Каковы потери техники ВСУ в тылу в результате ежедневных российских ракетных и беспилотных ударов, можно только догадываться, и что-то нам подсказывает, что они как минимум равны потерям непосредственно на ЛБС.