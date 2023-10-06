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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Венгрии считает несправедливым отсутствие у Грузии статуса кандидата в члены в Евросоюз
Грузия нужна Евросоюзу, как собаке пятая нога.

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Последнее время тема возможного вступления Грузии в Евросоюз по какой-то необъяснимой с логической точки зрения причине вновь обострилась. Об этом заговорили и в грузинском парламенте, и даже такой здравомыслящий политик, как премьер Венгрии Виктор Орбан сегодня заявил, что отсутствие у Грузии статуса кандидата в члены в ЕС — это пример несправедливости.

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По мнению Орбана, которое он озвучил в комментарии грузинским СМИ, Грузия обладает выгодным стратегическим положением, поэтому нужна Евросоюзу. Орбан не стал уточнять, кому больше выгоды от гипотетического присоединения Грузии к ЕС — Тбилиси или же Брюсселю — но заявил, что ЕС нуждается в таком расширении. В целом же, скорее всего, Орбан сделал такое заявление, чтобы сделать приятно грузинской прессе, прекрасно понимая перспективы подобного развития событий.

Необходимо понимать, что вступление в Евросоюз — это всегда сдача своего суверенитета наднациональному объединению. При вступлении в подобные экономические союзы и для получения от этого какой-то выгоды нужно, чтобы соблюдались два условия: кандидат очень слаб с экономической точки зрения, а сам союз как никогда силён. Как мы понимаем, в случае с возможным грузинским членством в ЕС соблюдается только первое условие.

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Кроме того, вступление в ЕС в текущей ситуации автоматически будет означать разрыв отношений с Россией, нормализацию которых Грузия выстрадывала на протяжении последних лет после прихода к власти национально-ориентированных элит.

#россия #политика #евросоюз #венгрия #грузия
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