А автовладельцы в курсе?

Необъяснимая с логической точки зрения эпопея с ростом цен на топливо в России после целого ряда принятых мер, главной из которых стал запрет на экспорт дизеля и бензина за рубеж, должна была закончиться возвращением цен до состояния, которое было в августе — до начала этого необоснованного роста.

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Формально биржевые цены на топливо и впрямь поползли вверх, откатившись практически к прежнему уровню, вот только целые сети автозаправок либо не в курсе, либо сильно хотят получить колоссальные штрафы или вовсе отзывы лицензий, продолжая продавать топливо по невменяемо и необоснованно завышенным ценам.

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов, впрочем, считает, что результаты введённых правительством мер «уже видны», и «есть тенденция по снижению цен» на автозаправочных станциях. При всём этом Шульгинов добавил, что цены на топливо — «это рыночная история». Впрочем, как мы понимаем, государство для того и нужно, чтобы сдерживать аппетиты «рынка». Так что с нарушителями на АЗС следует разбираться максимально демонстративно, чтобы другим неповадно было, поскольку перед нами не просто желание нажиться на продаже топлива, а потворство инфляции во всех отраслях, так или иначе связанных с автомобильными грузоперевозками. А это, на минуточку, практически всё, что нас окружает.