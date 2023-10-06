Как будто этот бесполезный международный орган что-то способен изменить.

Каждый раз, когда на Украине происходит какая-то связанная с ракетным ударом трагедия, в Киеве тут же, ни в чём не разбираясь, обвиняют в произошедшем Россию, пользуясь при этом удобным, но неубедительным доводом, дескать, если бы не специальная военная операция, то всего этого бы не случилось. Отчаявшееся украинское руководство использует подобные поводы для дополнительного выбивания оружия из своих западных спонсоров, будто бы не понимая, что это контрпродуктивно и приводит только к прямо противоположным результатам, лишь затягивая достижение Россией её целей, но не меняя её вектора движения.

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Так, официальный Киев запросил по делу о ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области заседание Совета Безопасности ООН на 9 октября. Российское постоянное представительство при ООН прекрасно понимает, какие тезисы будут разгоняться украинской делегацией во время заседания, поэтому в тот же момент запросило проведение заседания Совбеза на 13 октября. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Темой заседания в следующую пятницу станут поставки западного оружия на Украину, а целью станет препятствование «раскручиванию своих нарративов» со стороны Запада.

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Необходимо понимать, что ООН как международная организация полностью недееспособна, и обществу в России всё труднее понимать, зачем и кому РФ что-то пытается доказать на полях данной организации: страны Азии и Глобального Юга и так всё прекрасно знают, странам Запада что-то объяснять бесполезно.