Как же России без норвежской рыбы-то жить?

К удивлению многих, Норвегия, которой нечего предложить этому миру, и в интересах которой, казалось бы, торговать и дружить со всеми, с кем только можно, тем более со столь огромным и богатым рынком, как российский, с большим удовольствием присоединилась к коллективно-западной антироссийской санкционной истерике.

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Кто и что от этого поведения Норвегии потерял, мы, пожалуй, объяснять не будем, потому что ответ очевиден — не Россия — но желание Осло выслужиться перед Брюсселем поистине выходит за все рамки разумного. Так, помимо присоединения к незаконным санкциям Норвегия даже создаст специальную службу, призванную вести контроль над экспортом и за исполнением санкций.

Ведомство будет заниматься выдачей разрешений на экспорт и следить за тем, чтобы «стратегически важные товары и технологии» не попадали на рынки, против которых введены санкции. Ну а есть ли у Норвегии такие товары и технологии — это уже вопрос для отдельного обсуждения.

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По замыслу, вышеуказанная контролирующая служба будет создана к 2025 году, то есть, в Норвегии полагают, что незаконная санкционная политика продлится минимум до этого времени.