Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Норвегия создаст службу, которая будет контролировать исполнение антироссийских санкций
Как же России без норвежской рыбы-то жить?

реклама

К удивлению многих, Норвегия, которой нечего предложить этому миру, и в интересах которой, казалось бы, торговать и дружить со всеми, с кем только можно, тем более со столь огромным и богатым рынком, как российский, с большим удовольствием присоединилась к коллективно-западной антироссийской санкционной истерике.

реклама

Кто и что от этого поведения Норвегии потерял, мы, пожалуй, объяснять не будем, потому что ответ очевиден — не Россия — но желание Осло выслужиться перед Брюсселем поистине выходит за все рамки разумного. Так, помимо присоединения к незаконным санкциям Норвегия даже создаст специальную службу, призванную вести контроль над экспортом и за исполнением санкций.

Ведомство будет заниматься выдачей разрешений на экспорт и следить за тем, чтобы «стратегически важные товары и технологии» не попадали на рынки, против которых введены санкции. Ну а есть ли у Норвегии такие товары и технологии — это уже вопрос для отдельного обсуждения.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По замыслу, вышеуказанная контролирующая служба будет создана к 2025 году, то есть, в Норвегии полагают, что незаконная санкционная политика продлится минимум до этого времени.

#россия #политика #санкции #психиатрия #норвегия
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Стало известно, какие военные цели на Украине поражались в течение недели в результате массированных ударов ВС РФ
Россия запросила заседание Совбеза ООН по вопросу поставок западного оружия Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
61
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
28
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
6
Фильм "Синий Жук" - мексиканцы тоже хотят своего "Железного человека"
5
Предзаказы на PlayStation Portal раскуплены за пару дней
17
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
180
ЗРК С-400 «Триумф» – комплекс, который хочет каждая страна мира
10
США нацеливают на Китай AGM-181 LRSO — новую ракету с ядерной боеголовкой
1
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
5 женщин от Марии Кюри до Анн Л’Юйе, которые получили Нобелевскую премию по физике
+

Сейчас обсуждают

Андрей Петров
21:27
Капец ты больной, hdr10 и яркость - разные вещи. У меня моник Одиссей с hdr10, а яркость 350нит. Так я и то на 40% ставлю, а то глаза устают. Во-вторых, везде матрицы и разрешение разное, цветопередач...
ТОП-16 мифов о мониторах
Угрюмый
21:27
Пока все эти прогнозы о кошмаре для ВСУ остаются только прогнозами. Время идёт и вся эта коалиция запада всё больше укрепляется в своём мнении о возможности победы.
Потеря украинцами Купянска приведет к развалу логистики по линии Сватово-Кременная
Андрей Петров
21:24
Смотря какие там 10бит. Они могут достигаться увеличенным шимом, тогда глаза будут быстро уставать. Настрящий моник с честными 10бит явно не 30к будет стоить.
ТОП-16 мифов о мониторах
Eppius
21:23
Что же будет с Родиной и снами? Сколько бабла мы потеряем?
Курс доллара на Мосбирже достиг 101 рубля, евро превысил 106 рублей
Йошкин Кот
21:23
Тарас, на 38 месте (второе упоминание Литвы) по логике должна идти Эстония. А за ней Латвия Это ошибка автора статьи. ☝️😎
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
for2ne
21:22
Нах она не нужна, там чип слишком слабый чтобы быть актуальным к тому моменту когда игра будет кушать 16гб. Лучше бы сделали на 10-12гб и нормальную шину х16 чтобы на PCI-Express 3.0 можно было поста...
AMD собирается выпустить RX 7600 XT 16Gb за 350 долларов
Eppius
21:18
Первую почти прошел и бросил. Тошнить стало от этих долбаных ребусов.
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
Chihonya
21:17
настигатор-нищук, где вестерн на 2 Тб?
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
Йошкин Кот
21:13
Конкретно у вас?.. Но в статье — "средняя температура по больнице", такскать. :)
Рейтинг стран по скорости доступа в интернет
Товарищ Ким
21:12
Давно пора. Сколько можно смотреть на "эрекцию" Запада, и бояться, что Израиль отзовёт теудат-зеуты у родни наших министров?
«Яндекс Браузер» получил функцию краткого пересказа видеороликов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем