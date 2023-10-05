Об этом заявил глава государства.

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» породило массу интересных новостей, не в последнюю очередь касающихся военных технологий. Недавно в западной прессе появились сведения о том, что Россия готовится к очередному испытанию межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Что ж, сегодня из уст главы государства стало известно, что западная пресса в данном аспекте оказалась права, и запланированное испытание прошло успешно.

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По словам Путина, было проведено последнее успешное испытание «Буревестника», представляющего собой крылатую ракету глобальной дальности с ядерной двигательной установкой.

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Впервые о «Буревестнике» как о новом оружии сдерживания стало известно в 2018 года в рамках послания президента Федеральному Собранию. Данная система вооружения представляет собой крылатую ракету, имеющую все преимущества этих средств поражения и лишённую её критического недостатка — дальности действия — за счёт использования ядерной энергетической установки. Может нести ядерную боевую часть.