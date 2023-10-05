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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Проведено успешное испытание российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Об этом заявил глава государства.

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Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» породило массу интересных новостей, не в последнюю очередь касающихся военных технологий. Недавно в западной прессе появились сведения о том, что Россия готовится к очередному испытанию межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Что ж, сегодня из уст главы государства стало известно, что западная пресса в данном аспекте оказалась права, и запланированное испытание прошло успешно.

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По словам Путина, было проведено последнее успешное испытание «Буревестника», представляющего собой крылатую ракету глобальной дальности с ядерной двигательной установкой.

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Впервые о «Буревестнике» как о новом оружии сдерживания стало известно в 2018 года в рамках послания президента Федеральному Собранию. Данная система вооружения представляет собой крылатую ракету, имеющую все преимущества этих средств поражения и лишённую её критического недостатка — дальности действия — за счёт использования ядерной энергетической установки. Может нести ядерную боевую часть.

#россия #ядерное оружие #"буревестник"
2
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истребитель хохлизма
22:27
если высоко летать будет, а потом пойдет в вертикальное падение, то не собьет никто, притом что на ядерном двигателе она может летать бесконечно долго.
Проведено успешное испытание российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Eppius
22:25
Да плевали они на все гарантии. Наобещают и начнут опять укров в персональный военный легион сша превращать.
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истребитель хохлизма
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Eppius
22:21
Круто конечно. Только в чем ее прикол? Америку мы и так можем достать много чем. А Буревестник насколько я понимаю не сверхзвуковой и его можно сбить без особых проблем или я ошибаюсь?
Проведено успешное испытание российской межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Shatun29
22:18
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