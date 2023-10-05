Вопрос — почему такие вещи должен озвучивать президент.

В конце августа в Тверской области произошла авиакатастрофа частного самолёта, в которой погибли десять человек, включая куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, одного из её командиров Дмитрия Уткина, а также трёх членов экипажа и ещё пятерых пассажиров. Событие, особенно, учитывая то, что натворили «вагнеровцы» под предводительством Пригожина и так называемого совета командиров в июне этого года, стало весьма резонансным.

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Следствие продолжается и сейчас, и сегодня президент России Владимир Путин поделился подробностями авиакатастрофы от Следственного комитета. По словам опирающегося на результаты следствия главы государства, внешнего воздействия на самолёт Пригожина не было, а в телах погибших в катастрофе были обнаружены фрагменты ручных гранат.

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О чём это свидетельствует, глава государства говорить, естественно, не стал. Каким образом гранаты попали в салон самолёта, были ли это вообще гранаты — всё это ещё предстоит выяснить следователям.