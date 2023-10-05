Цифры ошеломляющие.

Вчера так называемое контрнаступление ВСУ разменяло пятый месяц с момента своего начала. Серьёзных результатов, если не выдавать за таковые занятие двух с половиной полностью уничтоженных сёл на двух участках линии боевого соприкосновения, нет и уже, вероятнее всего, не будет, в то время как потери ВСУ за минувшие четыре месяца можно назвать ошеломляющими.

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Сегодня их на пленарном заседании клуба «Валдай» озвучил президент России Владимир Путин, ссылаясь на статистику министерства обороны. По состоянию на сегодняшний день потери ВСУ только в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек личного состава (безвозвратные и санитарные вместе), 557 танков и без малого 1 900 бронированных машин разного класса.

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Необходимо понимать, что в данную статистику включены только те потери, которые произошли непосредственно на линии боевого соприкосновения и которые можно подсчитать. Какие потери понесли ВСУ в тылу в ходе ежедневных российских ракетных и беспилотных ударов, на данном этапе неизвестно.