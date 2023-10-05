Дескать, весьма это всё показательно и символично.

Действия руководителей постсоветских республик наглядно демонстрируют один неоспоримый факт: пророссийских лидеров в этих странах нет, а в лучшем случае там есть те, кто готовы изображать лояльность в обмен на российские беспроцентные бессрочные кредиты и программы способствования продвижения товаров на российском рынке. Ярчайший пример отсутствия государственников во власти — Армения, которая не только раз за разом сдаёт свои же собственные интересы, но ещё и поддерживает тех, кто выступает против союзника Еревана по Организации договора о коллективной безопасности.

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И вот, сегодня на полях третьего саммита Европейского политического сообщества в Гранаде произошла встреча никак не желающего уходить в отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и никак не желающего признавать реальность президента Украины Владимира Зеленского. На снимке, который сделали журналисты, видно объясняющего что-то Пашиняну Зеленского в своём имидже военного «лидера», от которого никак не может избавиться. На каком языке изъясняются два «лидера», никто нам, естественно, не рассказал, но вариантов не особо-то много: говорить либо на английском, либо наконец-то прекратить выделываться и говорить на русском.

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В Сети данную фотографию уже успели просмаковать, отметив, что на снимке весьма символичная встреча двух руководителей, полностью сдавших интересы своих государств и поставивших их дальнейшее существование под большой-большой вопрос. Впрочем, Пашинян во всей приключившейся истории выглядит более здравомыслящим политиком, поскольку не стал вступать в военный конфликт с многократно, если не на несколько порядков превосходящей армянское войско азербайджанской армией, который бы привёл только к страшной трагедии для армянского народа. Киевским властям такому благоразумию можно только позавидовать.