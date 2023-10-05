Сейчас все, кому не лень, будут истребовать с Украины различные компенсации.

Как мы все прекрасно знаем, варварское поведение официальных украинских властей началось задолго до специальной военной операции и даже задолго до так называемой АТО: после того как Крым ушёл обратно к «мамке», Украина заблокировала Северо-Крымский канал, по которому осуществлялось водоснабжение полуострова, а также подорвала ведущие в регион линии электропередачи. Чтобы восстановить ситуацию, России пришлось вести «с материка» на полуостров водопроводы, а также вести так называемый энергомост.

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Беспредел продолжался вплоть до февраля 2022 года, когда одним из первых действий в рамках российской специальной военной операции на Украине стала разблокировка Северо-Крымского канала. И вот, в Крыму решили сформировать против официального Киева иск на сумму 3,066 триллионов рублей в качестве компенсации за восемь лет «водной блокады».

Сумма определяется, исходя из нескольких факторов, главным из которых является общее количество жителей Крымского полуострова: на каждого жителя полагается компенсация «нравственных страданий» на сумму в 200 тысяч рублей. Как заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов, полуостров добьётся «официального, юридического признания» преступными действий официального Киева в отношении крымчан.

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Ну а насколько успешной будет эта попытка, будет зависеть уже от успехов (или отсутствия таковых) ВС РФ. Пока что официальная киевская власть ещё изображает готовность к продолжению оказания сопротивления.