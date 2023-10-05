Дескать, не для того венгры сражались с «коммунистами», чтобы в ЕС настал 1984 год.

Премьер-министр Виктор Орбан уже очень давно чувствует себя белой вороной в европейском сообществе: только он позволяет себе говорить правду, рассказывая истинное положение дел в конфликте на Украине, и то, к чему привела западный мир ненужная ему конфронтация с Россией. Сейчас у Орбана может появиться единомышленник в Словакии — на выборах уверенную победу одержал Роберт Фицо, который также является евроскептиком и противником оказания безумной бесконечной помощи Киеву.

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И вот, сегодня Орбан заявил, что Брюссель (Евросоюз) «прямо на наших глазах» создаёт «Оруэлловский мир»: они «покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира, они хотят контролировать СМИ посредством Акта о свободе СМИ». По словам Орбана, «мы» (венгры) не для того сражались «с коммунистами», чтобы оказаться в романе «1984».

Пожалуй, нет смысла добавлять что бы то ни было к словам Орбана, поскольку всё сказано по делу. В глубине души позицию Орбана сегодня разделяют, пожалуй, все обитатели Евросоюза, но свобода слова — это такая вещь, которая не для всех.

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Разве что если ты такой принципиальный, то можно выйти из Евросоюза — со всеми вытекающими из этого последствиями. Но до такого состояния терпение Орбана пока ещё, по всей видимости, не выкипело.