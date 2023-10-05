Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Орбан обвинил Евросоюз в создании «Оруэлловского мира прямо на наших глазах»
Дескать, не для того венгры сражались с «коммунистами», чтобы в ЕС настал 1984 год.

реклама

Премьер-министр Виктор Орбан уже очень давно чувствует себя белой вороной в европейском сообществе: только он позволяет себе говорить правду, рассказывая истинное положение дел в конфликте на Украине, и то, к чему привела западный мир ненужная ему конфронтация с Россией. Сейчас у Орбана может появиться единомышленник в Словакии — на выборах уверенную победу одержал Роберт Фицо, который также является евроскептиком и противником оказания безумной бесконечной помощи Киеву.

реклама

И вот, сегодня Орбан заявил, что Брюссель (Евросоюз) «прямо на наших глазах» создаёт «Оруэлловский мир»: они «покупают и поставляют оружие через Европейский фонд мира, они хотят контролировать СМИ посредством Акта о свободе СМИ». По словам Орбана, «мы» (венгры) не для того сражались «с коммунистами», чтобы оказаться в романе «1984».

Пожалуй, нет смысла добавлять что бы то ни было к словам Орбана, поскольку всё сказано по делу. В глубине души позицию Орбана сегодня разделяют, пожалуй, все обитатели Евросоюза, но свобода слова — это такая вещь, которая не для всех.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разве что если ты такой принципиальный, то можно выйти из Евросоюза — со всеми вытекающими из этого последствиями. Но до такого состояния терпение Орбана пока ещё, по всей видимости, не выкипело.

#политика #евросоюз #венгрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкая пресса: Берлин не будет в обозримой перспективе передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Европарламент принял резолюцию с призывом к введению санкций против Азербайджана
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
80
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
29
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
15
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
5
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
16
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
8
Россия поможет ВВС Индии модернизировать Су-30МКИ — на реализацию программы выделено $7,5 млрд
4
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
37
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
20
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
3

Сейчас обсуждают

Dce
15:58
Бомба, которую нельзя использовать при войне с противником, имеющим хоть какую-то ПВО, ибо для применения нужен самолёт-стратег непосредственно над целью. Только для зачистки уже контролируемой террит...
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
glavhyilo
15:58
а число убитых зелей всушников,уже за 500 тысяч.Вот где беда жёсткая.
Владелец бренда Aperol потребовал запретить поставки в Россию
Иван Горыныч
15:57
если чё нет никаких кредитов и никогда небыло.
Подоляк просит западные страны поставлять на Украину более дешевые зенитные комплексы
Scud Dusty
15:56
Отличный намёк на удар по Сибири, как того симоша мечтает.
Объемно-детонирующие боеприпасы царь-бомбы современности
Иван Горыныч
15:55
видимо Маргарита Симонян что-то знает.🤣🤣🤣🤣
Северная Корея останавливает ядерный реактор, вероятно, для извлечения топлива для ядерной бомбы
Anakeen
15:55
"второй хочет чтобы ему за 200 рублей сделали поддержку дистрибутива который уже десять лет как не поддерживается" Очевидно, больше у него нет.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
valderm
15:53
это верно, не помню уж года, но помню на Р3-600 с какой видяхой запустил первый farcry (самое начало 2000) - видяха тянет, а проц в ауте
Полет в космос...на батуте (критические комментарии к статье о "настройке" видеокарты GTX 980ti)
glavhyilo
15:52
этих можно расстрелять,прям за зданием суда.
Владелец бренда Aperol потребовал запретить поставки в Россию
Anakeen
15:51
Чукча не читатель.
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Mallory
15:49
Ага, жаловаться на то что obs студия не ставится нормально, когда все ставится одной командой. Проблема есть, только она не в линуксе. Просто. Надо. Прочитать. Документацию. Там вообще написана ровно ...
Костылями прикручиваю GitHub Desktop в Linux, продолжая разработку ChimbaBench
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем