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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкая пресса: Берлин не будет в обозримой перспективе передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus
А то чревато.

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Дальнобойные крылатые ракеты Taurus являются очередным вожделенным оружием, которое хотел бы получить официальный Киев. Идея проста: не на словах, а на деле «перенести» боевые действия на территорию России до 2014 года, чтобы каким-то образом повлиять на ход конфликта. Понятно, что для того чтобы сместить чашу весов текущего конфликта в пользу Украине, ей необходимы тысячи, тысячи и ещё раз тысячи ракет Taurus, а столько в Германии нет и, учитывая экономическую ситуацию, не будет. Тем не менее, некоторые болезненные булавочные уколы этими ракетами, создав несколько громких заголовков в прессе, сделать всё же можно, и на это в Киеве очень сильно рассчитывают.

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Однако ситуация такова, что сама Германия отправлять эти ракеты не торопится, и сегодня немецкое издание Bild, ссылаясь на комментарии членов Бундестага, сообщило, что хоть формального отказа от поставок Taurus ФРГ Украине не направляла, но непосредственно внутри Германии представители власти чётко дали понять, что в обозримой перспективе ракеты передаваться не будут.

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Напомним, что ранее председатель комитета Бундестага по обороне призвала не просто передать Украине ракеты Taurus, но и дать Киеву карт-бланш на использование их для осуществления ударов по военным объектам в России. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев справедливо обвинил главу оборонного комитета Бундестага в отсутствии интеллекта и добавил, что в таком случае военные заводы в Германии могут быть уничтожены, и что западные страны подталкивают развитие событий к Третьей мировой войне. Возможно, предостережение Медведева, как бы кто ни относился к его личности и исходящим от него угрозам, всё же возымело своё действие. Можно, конечно, бесконечно чесать языком, но проверять Россию на блеф чревато большой бедой, и лучше этим не заниматься. С Украиной уже проверили, и к чему это привело коллективный Запад, все прекрасно видят.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия #taurus
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