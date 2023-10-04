Ребят, вы энергию чем вырабатывать будете? Хотя, с тотальной деиндустриализацией и солнечных панелей хватит.

Похоже, находящийся в санкционном угаре Европейский Союз уже готов ввести незаконные рестрикции даже против одного из своих последних источников природного газа — Азербайджана. По крайней мере, сегодня в Европарламенте появился документ, из которого следует, что завтра, 5 октября, данный законодательный орган Евросоюза призовёт страны ЕС ввести санкции против Азербайджана на фоне событий в Нагорном Карабахе.

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По какому праву ЕС собирается это делать, учитывая, что действия Азербайджана, с юридической точки зрения, были обоснованы, поскольку он, и это подтвердила сама Армения, действовала на своей собственной территории, непонятно. К сожалению, западным политикам уже совершенно безразлично, правомерны действия других стран по усилению своего могущества и безопасности или нет. Поведение ЕС здоровым не назовёшь, и свидетельствует это только о чудовищной панике внутри этого наднационального экономико-политического объединения.

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Необходимо понимать, что ЕС уже отказался от российского трубопроводного газа, вынуждая себя закупать тот же российский, но уже сжиженный и, как следствие, значительно более дорогой природный газ, а также теряет доступ к африканским месторождениям урана. Всё это приводит к тому, что для генерации электричества странам ЕС придётся возвращаться к углю, а от данной перспективы в мире грустит одна Грета Тунберг. Впрочем, учитывая стремительную и всеобъемлющую деиндустриализацию ключевых экономик ЕС, через несколько лет может статься так, что для покрытия потребностей Европы может вполне хватить и солнечных панелей с «ветряками». И хорошего в этом, понятное дело, мало, поскольку пострадает вся глобальная экономика, а не только европейская.