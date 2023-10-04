Речь идёт о биржевых ценах. Которые к ценам на заправках имеют весьма опосредованное отношение.

Последние несколько недель в России наблюдалась аномальная ситуация: цены на топливо в нефтедобывающей и топливопроизводящей стране попёрли вверх с такой скоростью, что у населения справедливо полезли глаза на лоб, а работники сельского хозяйства стали активно жаловаться на сложившуюся ситуацию в органы власти. Итогом этого беспредела, который официальные власти связали с активностью спекулянтов и прочих желающих нажиться, вывозя топливо за рубеж, стал запрет на вывоз нефтепродуктов из страны.

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И вот, позитивными последствиями от введения запрета поделился сегодня курирующий энергоотрасль вице-премьер Александр Новак. По словам вице-премьера, топливный рынок в России пришёл в состояние равновесия, а цены на бензин и дизельное топливо стали стабилизироваться.

Как отметил Новак, с момента введения запрета на вывоз топлива запасы нефтепродуктов в стране увеличились на 430 тысяч тонн, а биржевые цены на них снизились от 16 % до 20 %. Проще говоря, вернулись к показателям до скачкообразного роста.

В настоящее время за топливным рынком следят в правительстве совместно с Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики. Необходимо понимать, что от роста цен на топливо — в основном на дизель — соответственно растут и цены на всё, что развозится по стране с помощью грузовых автомобилей. А это, на минуточку, практически всё. Так что скачки цен на топливо недопустимы, поскольку ведут за собой рост общей инфляции, которая и так уже выходит за рамки изначально запланированной Центробанком на этот год.

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Что до цен непосредственно на автозаправках, то они, похоже, не в курсе, что топливный рынок в РФ стабилизируется: цены зачастую по-прежнему на 10—20% превышают те, что были пару месяцев назад. И это именно то направление, которое и имеет прямое значение и с которым должны разбираться ФАС и Минэнерго.