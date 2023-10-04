Оно-то понятно, что американским элитам ещё хотелось бы пожить. Желательно не в постапокалиптическом мире.

Если у людей бывает раздвоение личности, то у государств бывает раздвоение политики. Ярчайшим примером являются Соединённые Штаты, которые, с одной стороны, уже в совершенно безумных количествах нашпиговывают Украину оружием и деньгами, чтобы она сопротивлялась российской специальной военной операции, тем самым приводя к ненужным в первую очередь для самой Украины последствиям, а с другой — заявляют о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией.

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Именно так, по сути, сегодня выразился Государственный секретарь США Энтони Блинкен. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, политика США относительно Украины при администрации Байдена сейчас опирается на две «путеводных звезды». Первая из них — это поддержка Украины и склонение к ней максимального количества государств. Вторая — избегание прямого конфликта с Россией, который, как справедливо отметил Блинкен, может плохо сказаться на безопасности американцев.

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Если вам кажется, что две этих «путеводных звезды» взаимно исключают друг друга, то вам не кажется, это действительно так. Грустно и в высшей степени опасно, что в Вашингтоне этой объективной реальности не понимают. К сожалению, желание сдержать Россию и не дать ей усилиться (впрочем, эти попытки уже тщетны и привели к прямо противоположным результатам) в результате специальной военной операции в администрации США видят более важной задачей, чем забота о своих собственных гражданах и о сохранении мира на планете в целом. И вот с такими американскими «элитами» приходится иметь дело российской власти.