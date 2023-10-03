Господин «дипломат» ядерный зонт с медным тазом не перепутал часом?

Заявления отдельных младоевропейцев, изображающих из себя политиков, вызывают ощущение, что в Европе проходит негласное соревнование: кто более безумное предложение выдвинет и сильнее опозорится своими оторванными от реальности заявлениями. Громче всех, естественно, к тотальной аннигиляции всего северного полушария Земли призывают прибалтийские лимитрофы. В данном случае речь идёт о Литве, министр иностранных дел которой Габриелюс Ландсбергис предложил сегодня Североатлантическому альянсу распространить на Украину свой «ядерный зонтик».

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По мнению Ландсбергиса, евроатлантическое сообщество должно быть готово «ко многим случайностям, которые могут возникнуть из происходящего». Для этого, считает глава МИД Литвы, Украину следует принять в НАТО, распространить на неё действие пятой статьи Устава альянса, ну и накрыть её, а также «оставленные в серой зоне» страны «ядерным зонтиком».

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По всей видимости, господин Ландсбергис так до сих пор и не понял, почему на Украине началась российская специальная военная операция, и что случится, если НАТО и впрямь потеряет страх, сорвётся с цепи и устроит последнюю войну в истории человечества. И финансировать существование лимитрофов внезапно станет некому, так что Ландсбергису следовало бы быть аккуратнее и помнить, что пятая статья Устава НАТО не обязывает альянс немедленно мчаться к подвергшемуся нападению члену именно с военной помощью.