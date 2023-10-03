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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле назвали «рудиментом прошлого» чрезмерное внимание россиян к курсу доллара
Здесь что-то комментировать — только портить.

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Несмотря на то, что в реальности за последние 20 лет в России действительно многократно увеличилось количество товаров отечественного производства, причём их номенклатура включает в себя как такие базовые вещи, как продукты питания, так и вполне себе сложные технические устройства, ну и всё, что находится «между», нелепо и даже глупо отрицать степень зависимости РФ от импортных товаров: компьютеры, портативная техника, смартфоны, автомобили, медицинское оборудование, одежда; в конце концов станки, на которых производится всё отечественное — всё это закупается за иностранную валюту, и давайте смотреть правде в глаза, в основном за доллары и евро.

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Кроме того, хоть значительная часть западных компаний и ушла с российского рынка, но большинство всё-таки оказались умнее и остались, поэтому вполне закономерно беспокойство населения, глядящего на бешеный и кажущийся ему необоснованным рост валютных курсов — по сути, ослабление рубля. Внятно и доступным языком объяснить этот процесс представители власти не могут, поэтому либо дают призванные запутать вопрошающего комментарии, либо всерьёз советуют не беспокоиться.

В число вторых, например, входит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший, что избыточное внимание россиян к курсу доллара — это «рудимент прошлого». По мнению Пескова, определённые курсовые колебания есть, однако нужно привыкать жить в рублёвой зоне и не ощущать себя зависимыми от курса доллара. Пресс-секретарь президента вообще даже считает, что внимание к валютным курсам у россиян больше связано с эмоциями.

Как мы уже указали в первом абзаце, комментарий Пескова имел бы смысл, если бы Россия находилась в пузыре, в котором производится всё на свете без необходимости обращаться к импорту либо если бы рубль был одной из резервных валют, за которую иностранные (западные) производители были бы готовы продавать свои товары. Но, как мы все прекрасно понимаем, реальностью не является ни то, ни другое. Поэтому заявления о «рудиментарности» — это уже что-то за гранью.

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Экономисты неоднократно отмечали, что приемлемым курсом доллара для России является что-то в районе 65—75 рублей за одного вечнозелёного президента. Дескать, именно при таком курсе соблюдаются интересы и импортёров, и экспортёров. С текущим же курсом слишком большое внимание уделяется именно экспортёрам, тогда как импортёры могут прогореть, а государство потеряет налогоплательщика.

#россия #финансы #экономика #курс доллара #курс валют
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