К сожалению, если государство хочет прекратить своё безбедное существование, то здесь медицина бессильна.

Нарисовавшие сами себе ложных виновных во всех бедах Армении официальные ереванские власти продолжают галопом нестись по пути, в конце которого Армению ждут только большие проблемы. Первый шаг в виде сдачи Нагорного Карабаха Азербайджану с последующим наплывом десятков тысяч беженцев, прокормить и трудоустроить которых Армения с её экономикой не может, уже сделан. Дальше — сегодняшняя ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

реклама

Согласно заявлению спикера парламента Армении Алена Симоняна, за ратификацию Римского статута МУС проголосовали 60 депутатов, против — 20. Все, кто проголосовали против, являются представителями так называемой оппозиции, и заявили, что ратификация Римского статута МУС не соответствует интересам Армении.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

И здесь армянская оппозиция полностью права: подобные явно антироссийские действия подрывают отношения Армении с РФ — её главным и, давайте уж по совести, ключевым партнёром во всех сферах экономической, социальной, политической и военной деятельностей. Чего пытаются добиться Пашинян и компания, догадаться нетрудно: создать ещё одну болезненную точку на границе с Россией, после чего, насвинячив в своей собственной стране, убежать куда-нибудь за границу в страну с крупной армянской диаспорой. Которые, собственно, в своё время и продвигали кандидатуру Пашиняна.