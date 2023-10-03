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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
К сожалению, если государство хочет прекратить своё безбедное существование, то здесь медицина бессильна.

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Нарисовавшие сами себе ложных виновных во всех бедах Армении официальные ереванские власти продолжают галопом нестись по пути, в конце которого Армению ждут только большие проблемы. Первый шаг в виде сдачи Нагорного Карабаха Азербайджану с последующим наплывом десятков тысяч беженцев, прокормить и трудоустроить которых Армения с её экономикой не может, уже сделан. Дальше — сегодняшняя ратификация армянским парламентом Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

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Согласно заявлению спикера парламента Армении Алена Симоняна, за ратификацию Римского статута МУС проголосовали 60 депутатов, против — 20. Все, кто проголосовали против, являются представителями так называемой оппозиции, и заявили, что ратификация Римского статута МУС не соответствует интересам Армении.

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И здесь армянская оппозиция полностью права: подобные явно антироссийские действия подрывают отношения Армении с РФ — её главным и, давайте уж по совести, ключевым партнёром во всех сферах экономической, социальной, политической и военной деятельностей. Чего пытаются добиться Пашинян и компания, догадаться нетрудно: создать ещё одну болезненную точку на границе с Россией, после чего, насвинячив в своей собственной стране, убежать куда-нибудь за границу в страну с крупной армянской диаспорой. Которые, собственно, в своё время и продвигали кандидатуру Пашиняна.

#россия #политика #армения
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