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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу заявил об отсутствии у Генштаба планов по продолжению мобилизации
Дескать, добровольцев и предыдущего набора хватает для нужд СВО.

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Тема мобилизации, что совершенно естественно, является одной из самых болезненных в российском информационном поле текущего исторического периода. Оно и немудрено: прошлой осенью мобилизация была объявлена, по сути, словно гром среди ясного неба, после многочисленных отрицаний подготовки к данному процессу со стороны официальных властей, и привело объявление мобилизационных мероприятий к бегству из страны огромного количества граждан.

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Учитывая, мягко говоря, неприятный прошлогодний опыт, а также понимая, что изымать из экономики сотни тысяч рабочих рук в период, когда гораздо важнее именно заниматься экономическим развитием, чем наступательными действиями, нет ничего удивительного в том, что российские власти делают всё возможное для избегания повторения вышеуказанной ситуации. Для этого МО РФ практически из каждого утюга зазывает добровольцев, предлагая им беспрецедентные льготы на «гражданке» вкупе с огромным жалованием. И, надо сказать, работает: по словам министра обороны России Сергея Шойгу, с начала текущего года и по сегодняшний день количество подписавших контракты с МО РФ добровольцев достигло 335 тысяч человек.

Как отметил Шойгу, планов по дополнительной мобилизации у Генштаба нет: ВС РФ располагают необходимым для проведения специальной военной операции количеством военнослужащих.

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При этом необходимо помнить, что большая часть прошлогодних мобилизованных ещё не введены на линию боевого соприкосновения, ну а те, кто заключают контракты добровольно, и вовсе будут отправлены в зону конфликта только через несколько месяцев, а то и через год с момента поступления на службу. Важно понимать, что специальная военная операция, учитывая недоговороспособность официального Киева и управляющего им коллективного Запада, оставляет ВС РФ только один вариант дальнейшего развития событий, так что сей процесс затянется ещё надолго.

#россия #украина #политика #боевые действия
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